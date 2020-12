Il vescovo di Mazara: “Liberate i pescatori in Libia anche con la forza”. FdI: “Di Maio evanescente e inadeguato” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sui pescatori in Libia, detenuti da oltre cento giorni, interviene anche il vescovo di Mazara del Vallo. E perfino il prelato arriva a chiedere l’uso della forza. Addirittura dei “corpi speciali”. Mentre Fratelli d’Italia chiama in ballo l’evanescente ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Tanto da sollecitarne le dimissioni. E Giorgia Meloni ribadisce: “FdI è al fianco dei marittimi e delle loro famiglie. Il governo non perda altro tempo”. “Quella che è stata compiuta è un’ingiustizia, perché non ci sono ragioni che giustificano questo durissimo e gravissimo atto di ostilità”. Il vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Domenico Mogavero, a quasi 100 giorni dal sequestro dei 18 pescatori siciliani trova parole dure per ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Suiin, detenuti da oltre cento giorni, intervieneildidel Vallo. E perfino il prelato arriva a chiedere l’uso della forza. Addirittura dei “corpi speciali”. Mentre Fratelli d’Italia chiama in ballo l’ministro degli Esteri, Luigi Di. Tanto da sollecitarne le dimissioni. E Giorgia Meloni ribadisce: “FdI è al fianco dei marittimi e delle loro famiglie. Il governo non perda altro tempo”. “Quella che è stata compiuta è un’ingiustizia, perché non ci sono ragioni che giustificano questo durissimo e gravissimo atto di ostilità”. Ildidel Vallo, monsignor Domenico Mogavero, a quasi 100 giorni dal sequestro dei 18siciliani trova parole dure per ...

