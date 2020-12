Governo: 48 ore di mediazione per evitare la crisi, oggi Consiglio dei ministri (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – Giuseppe Conte si avvia ad una settimana di fuoco, segnata dai due principali nodi europei, il Mes e il Recovery Fund. Mercoledì in Aula il rischio del no dei frondisti M5S alla riforma del Mes resta alto. Non ci saranno problemi, chi vota no vota contro una decisione presa dal gruppo M5S, assicura Leggi su firenzepost (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – Giuseppe Conte si avvia ad una settimana di fuoco, segnata dai due principali nodi europei, il Mes e il Recovery Fund. Mercoledì in Aula il rischio del no dei frondisti M5S alla riforma del Mes resta alto. Non ci saranno problemi, chi vota no vota contro una decisione presa dal gruppo M5S, assicura

Ultime Notizie dalla rete : Governo ore Coronavirus, il Presidente Conte firma il Dpcm del 3 dicembre 2020 Governo Cashback al via l'8 dicembre, boom dell'app Io: 6 milioni in fila per lo sconto di Stato

Un milione e mezzo di download dall'inizio di dicembre per l'app Io della Pubblica amministrazione, indispensabile per ottenere il cashback di Natale, i rimborsi fino a 150 euro per ...

Il Natale confinato ai sindaci non piace

FESTIVITÀROVIGO Le misure adottate dal Governo nelle scorse ore per contenere la pesante seconda ondata dell'epidemia di Covid-19 renderanno il periodo delle festività inevitabilmente meno ...

