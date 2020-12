FIGC, Gravina tuona: “Intimidazioni e aggressioni in Lega Pro, non è ammissibile” (Di lunedì 7 dicembre 2020) "Adesso basta! Il pericoloso clima di intimidazione e violenza di cui sono stati vittime negli ultimi giorni dirigenti e calciatori di società di Lega Pro come Foggia, Livorno e Potenza non è ammissibile".Queste le dure parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, espressosi - tramite l'"Ansa" - sugli ultimi casi di violenza verificatisi in Serie C nei giorni scorsi. "La nostra condanna è ferma e convinta, mi auguro che le forze dell'ordine possano assicurare in tempi brevi i responsabili alla giustizia". Leggi su mediagol (Di lunedì 7 dicembre 2020) "Adesso basta! Il pericoloso clima di intimidazione e violenza di cui sono stati vittime negli ultimi giorni dirigenti e calciatori di società diPro come Foggia, Livorno e Potenza non è ammissibile".Queste le dure parole del presidente della, Gabriele, espressosi - tramite l'"Ansa" - sugli ultimi casi di violenza verificatisi in Serie C nei giorni scorsi. "La nostra condanna è ferma e convinta, mi auguro che le forze dell'ordine possano assicurare in tempi brevi i responsabili alla giustizia".

