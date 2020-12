Emma Marrone, doloroso lutto: “Hai lasciato un vuoto enorme” (Di lunedì 7 dicembre 2020) La dolce Emma Marrone ha scelto i social per condividere il doloroso lutto che l’ha segnata in queste ore: “Hai lasciato un vuoto enorme”, i dettagli. Un messaggio pieno di dolore quello pubblicato da Emma Marrone: il difficile lutto (fonte Instagram)La celebre cantante Emma Marrone è una delle voci più potenti e incredibili del panorama musicale. Amatissima dal pubblico e dai fan per il suo carattere sempre schietto, sincero e spontaneo, la bella cantante è al momento uno dei giudici di X Factor. In passato, ha affrontato un periodo molto difficile, come da lei stessa raccontato. Una testimonianza forte, che ha rivelato tutto il coraggio e la determinazione che ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 7 dicembre 2020) La dolceha scelto i social per condividere ilche l’ha segnata in queste ore:un, i dettagli. Un messaggio pieno di dolore quello pubblicato da: il difficile(fonte Instagram)La celebre cantanteè una delle voci più potenti e incredibili del panorama musicale. Amatissima dal pubblico e dai fan per il suo carattere sempre schietto, sincero e spontaneo, la bella cantante è al momento uno dei giudici di X Factor. In passato, ha affrontato un periodo molto difficile, come da lei stessa raccontato. Una testimonianza forte, che ha rivelato tutto il coraggio e la determinazione che ...

