Dark Souls 3 ha ora centinaia di nuove magie, armi e boss grazie alla mod "The Convergence" (Di lunedì 7 dicembre 2020) Uno dei vantaggi delle versioni per PC dei videogiochi più famosi e che, presto o tardi, arriveranno delle mod non ufficiali che amplieranno -se non miglioreranno- il titolo, a livello di grafica e/o contenuti. Ultima, in ordine di rilascio, arriva una maestosa mod per Dark Souls 3, dal titolo The Convergence. La scena mod per il titolo FromSoftware è attualmente molto attiva: poco tempo dopo il recente BloodSouls Judgement of Ash ecco che The Convergence rincara la dose con un lavoro di grande livello che va ad aggiungere, tanto per cominciare, 150 incantesimi di 12 branche diverse, decine di armi e armature ed espansioni delle mappe, in particolare delle zone di Irithyll e Farron. Non vi basta? Abbiamo anche molti nuovi avversari, mostri e boss costumizzati tutti da ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 7 dicembre 2020) Uno dei vantaggi delle versioni per PC dei videogiochi più famosi e che, presto o tardi, arriveranno delle mod non ufficiali che amplieranno -se non miglioreranno- il titolo, a livello di grafica e/o contenuti. Ultima, in ordine di rilascio, arriva una maestosa mod per3, dal titolo The. La scena mod per il titolo FromSoftware è attualmente molto attiva: poco tempo dopo il recente BloodJudgement of Ash ecco che Therincara la dose con un lavoro di grande livello che va ad aggiungere, tanto per cominciare, 150 incantesimi di 12 branche diverse, decine die armature ed espansioni delle mappe, in particolare delle zone di Irithyll e Farron. Non vi basta? Abbiamo anche molti nuovi avversari, mostri ecostumizzati tutti da ...

