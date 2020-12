Dalla Regione 500 mila euro a Corteno Golgi per interventi urgenti in Val Brandet (Di lunedì 7 dicembre 2020) “La Regione Lombardia è in prima linea ancora una volta per la difesa del suolo in zone particolarmente sensibili come la Val Brandet. Le precipitazioni del 2 e 3 ottobre sono state intense e le piene hanno causato fenomeni erosivi agli argini e di trasporto solido lungo la valle, interrompendo la strada e mettendo a rischio la frazione di Sant’Antonio. La Regione Lombardia ha stanziato 500.000 euro per procedere con interventi urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità”. Lo hanno annunciato gli assessori regionali lombardi Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi) e Pietro Foroni (Territorio e Protezione civile) in seguito al decreto regionale firmato mercoledì 18 novembre. Gli interventi saranno finalizzati a mitigare il rischio lungo la valle ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 7 dicembre 2020) “LaLombardia è in prima linea ancora una volta per la difesa del suolo in zone particolarmente sensibili come la Val. Le precipitazioni del 2 e 3 ottobre sono state intense e le piene hanno causato fenomeni erosivi agli argini e di trasporto solido lungo la valle, interrompendo la strada e mettendo a rischio la frazione di Sant’Antonio. LaLombardia ha stanziato 500.000per procedere cona salvaguardia della pubblica incolumità”. Lo hanno annunciato gli assessori regionali lombardi Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi) e Pietro Foroni (Territorio e Protezione civile) in seguito al decreto regionale firmato mercoledì 18 novembre. Glisaranno finalizzati a mitigare il rischio lungo la valle ...

Ancona, 7 dicembre 2020 - Per trovare un giorno con un numero di contagi più basso bisognare sfogliare il calendario all'indietro fino al 19 ottobre scorso, circa un mese e mezzo fa. Era un lunedì, co ...

