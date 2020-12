Campania, la regione arancione che aspira al giallo ma che teme l’esodo natalizio (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNeanche il tempo di fare il proprio “debutto” in zona arancione che la Campania ha iniziato a sognare il ritorno in zona gialla. Toltasi di dosso solo ieri il rosso, la regione governata da Vincenzo De Luca ha cominciato a contare i giorni che la separano da un possibile ennesimo cambio di colore. Venerdì ci sarà una nuova verifica da parte del Ministero della Salute e ci sono buone probabilità che Roberto Speranza apponga la firma su una nuova promozione. Un giallo che avrebbe il sapore di libertà ed è proprio quella a spaventare. A quel punto sarebbero infatti consentiti gli spostamenti tra regioni gialle e viene da chiedersi cosa potrebbe succedere a ridosso del 20 dicembre, quando lo stesso Speranza, in accordo con il Governo, ha deciso di bloccare gli spostamenti dal 21 dicembre al 6 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNeanche il tempo di fare il proprio “debutto” in zonache laha iniziato a sognare il ritorno in zona gialla. Toltasi di dosso solo ieri il rosso, lagovernata da Vincenzo De Luca ha cominciato a contare i giorni che la separano da un possibile ennesimo cambio di colore. Venerdì ci sarà una nuova verifica da parte del Ministero della Salute e ci sono buone probabilità che Roberto Speranza apponga la firma su una nuova promozione. Unche avrebbe il sapore di libertà ed è proprio quella a spaventare. A quel punto sarebbero infatti consentiti gli spostamenti tra regioni gialle e viene da chiedersi cosa potrebbe succedere a ridosso del 20 dicembre, quando lo stesso Speranza, in accordo con il Governo, ha deciso di bloccare gli spostamenti dal 21 dicembre al 6 ...

tvoggi : MALTEMPO, E’ ANCORA ALLERTA ARANCIONE IN CAMPANIA E’ ancora allerta meteo in Campania. La Protezione Civile della R… - Agenparl : Data inizio: 11/12/2020 - Settore: Ferroviario - Rilevanza: Regionale - Regione: Campania - Provincia: Tutte -… - alexbintqaboos1 : @nonelarena Quando si cerca di ridimensionare questo giro perverso non va più bene. Dottor Giletti a noi Disabili I… - alexbintqaboos1 : @nonelarena Dottor Giletti la prego faccia un inchiesta per capire che fine hanno fatto i fondi legge 112 2016 per… - ViviCampania : Campania, continua l'alleata meteo in regione - -