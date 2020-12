Shakira sensuale nel video di “Girl Like Me”

(Di domenica 6 dicembre 2020) La cantante colombiana è la protagonista della nuova canzone dei Black Eyed Peas., una delle star della musica più riconosciute al mondo, ha affascinato i suoi milioni di fan comparendo neldel gruppo che ha vinto il Grammy in sei occasioni e che, dopo diverse collaborazioni con grandi artisti, in questo occasione si sono uniti all’artista colombiana generando un risultato più che positivo sulle piattaforme digitali. Ventiquattro ore dopo il suo lancio, ‘GirlMe’ ha già più di sei milioni di visite su YouTube , una piattaforma in cui le immagini del colombiano sono la tendenza numero uno , il che significa che ildi questa collaborazione è il più visto a livello globale. Inoltre, su piattaforme come Twitter, il colombiano è stato posizionato al primo posto di interazioni per diverse ore a ...

