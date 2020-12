Roma, cartellino rosso per Pedro: il primo in 351 partite (Di domenica 6 dicembre 2020) primo cartellino rosso in carriera per Pedro, espulso nel corso di Roma-Sassuolo. Lo spagnolo non era mai stato espulso in più di 350 partite Roma-Sassuolo resterà per sempre una partita maledetta per Pedro, espulso al 40? del primo tempo. Si tratta infatti della sua prima espulsione in carriera fra 351 partite tra Liga, Premier League e Serie A. Una novità assoluta per lui. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020)in carriera per, espulso nel corso di-Sassuolo. Lo spagnolo non era mai stato espulso in più di 350-Sassuolo resterà per sempre una partita maledetta per, espulso al 40? deltempo. Si tratta infatti della sua prima espulsione in carriera fra 351tra Liga, Premier League e Serie A. Una novità assoluta per lui. Leggi su Calcionews24.com

