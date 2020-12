Ranieri | “Il rigore negato? Non c’era | se me l’avessero dato contro mi sarebbe dispiaciuto”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Claudio, allenatore della Sampdoria, ha analizzato la sconfittail Milan ai microfoni di Sky. A proposito del mani di Gabbia su tiro di Tonelli, possibile episodio da: “L’anno scorso ne davano troppi e non andava bene, quello di oggi se memidispiaciuto“. Sulla partita: “Nel primo tempo volevamo evitare di concedere profondità, loro si trovano e fanno ottimi movimenti e giocate codificate a tremila all’ora. Non riuscivamo a ripartire. Nel secondo tempo c’è stata una grossa reazione d’orgoglio e si è vista una partita più aperta. Ora dobbiamo reagire subito per evitare di fare come l’anno scorso, quando eravamo sempre sott’acqua. Gli infortunati? Bereszynski sarà valutato domani, ha avuto una contrattura; Gabbiadini ...