Ranieri | «Il rigore di Gabbia se l’avessero dato contro di noi mi sarei incavolato»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Claudioha parlato al termine di Sampdoria-Milan commentando i due episodi arbitrali più importanti della partita Claudioha parlato al termine di Sampdoria-Milan commentando i due episodi arbitrali più importanti della partita. Nello specifico tecnico blucerchiato ha commentato il tocco con la mano disu cui i suoi giocatori hanno protestato a lungo. RIGORI – «Credo che l’anno scorso ce n’erano troppi episodi e non andavano bene. In questo caso, se mi avesseroilmi sarebbe spiaciuto. Mi metto sempre dall’altra parte. Io pensavo che Jankto fosse stato caricato, ma così non è stato. Quindi è giusto il. Noi non volevamo dare la profondità al Milan, perché loro sono codificati a giocare in questo modo, ma non siamo ...