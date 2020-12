Premier League: un weekend di calcio con i tifosi in cinque stadi (Di domenica 6 dicembre 2020) Premier League a porte (parzialmente) aperte, 271 giorni dopo l’ultima partita giocata con il pubblico. In questo weekend in cinque stadi sono tornati sugli spalti i tifosi, con la limitazione di duemila persone a partita. West Ham-Manchester, Chelsea-Leeds, Tottenham-Arsenal e Liverpool-Wolverhampton si sono disputate alla presenza di 2000 supporter. Domani accadrà lo stesso in occasione del posticipo tra Brighton e Southampton. Solo dieci squadre hanno ricevuto l’ok, sono quelle considerate in Zona 2 (quella in cui per il Governo, in base all’andamento della situazione sanitaria, è consentito l’ingresso a 2 mila persone): Arsenal, Brighton, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Fulham, Liverpool, Southampton, Tottenham e West Ham. Le altre dieci squadre si trovano per il momento in Zona ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020)a porte (parzialmente) aperte, 271 giorni dopo l’ultima partita giocata con il pubblico. In questoinsono tornati sugli spalti i, con la limitazione di duemila persone a partita. West Ham-Manchester, Chelsea-Leeds, Tottenham-Arsenal e Liverpool-Wolverhampton si sono disputate alla presenza di 2000 supporter. Domani accadrà lo stesso in occasione del posticipo tra Brighton e Southampton. Solo dieci squadre hanno ricevuto l’ok, sono quelle considerate in Zona 2 (quella in cui per il Governo, in base all’andamento della situazione sanitaria, è consentito l’ingresso a 2 mila persone): Arsenal, Brighton, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Fulham, Liverpool, Southampton, Tottenham e West Ham. Le altre dieci squadre si trovano per il momento in Zona ...

OptaPaolo : 1 - Pedro ha ricevuto oggi la sua prima espulsione in 351 partite tra Liga, Premier League e Serie A. Novità. #RomaSassuolo - thiagoromariz : Son e Kane, o casal 20 da Premier League - ItaSportPress : Tottenham, Mourinho ha detto che il gol di Son all'Arsenal fa schifo - - LeoWolf1992 : RT @Eurosport_IT: Tutto facile per i ragazzi di Klopp, Tottenham nuovamente agganciato in vetta ???????????????? #PremierLeague | #LIVWOL | #Liver… - Eurosport_IT : Tutto facile per i ragazzi di Klopp, Tottenham nuovamente agganciato in vetta ???????????????? #PremierLeague | #LIVWOL |… -