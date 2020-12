Pagelle Roma Sassuolo | Spinazzola straripante | Pedo ingenuo Locatelli c’è VOTI

Leggi su calcionews24

(Di domenica 6 dicembre 2020) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 10ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP: Pedro(3-4-2-1): Mirante 6,5; Ibanez 5,5, Cristante 6, Kumbulla 5,5 (88? Juan Jesus SV), Karsdorp 6, Pellegrini 6 (82? Diawara SV), Villar 5,5,7, Pedro 5, Mkhitaryan 6, Dzeko 6 (85? Borja Mayoral SV). A disp: Lopez, Farelli, Peres, Calafiori, Fazio, Darboe, Milanese, Perez. All. Paulo Fonseca(4-2-3-1): Pegolo 6; Ayhan 5, Marlon 6, Ferrari 6,5, Rogerio 6,5 (82? Kyriakopoulos SV); Obiang 6,5 (85? ...