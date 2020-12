Maltempo a Scafati | allagamenti ed acqua alta come a…Venezia

Leggi su anteprima24

(Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – “Benvenuti a, la piccola Venezia“, è il cartello ironico spuntato da una finestra amentre sotto il balcone un fiume d’invade la strada nella cittadina dell’agro nocerino sarnese, invasa oggi in più punti, dae fango. Le immagini mostrano persone in difficoltà sui marciapiedi, negozi invasi dall’e anche un’auto bloccata mentre i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale sono chiamati ad interventi molteplici in più punti della cittadina messa in ginocchio dal nubifragio che sta colpendo l’intera provincia di Salerno. Sui social un fiume anche di foto che mostrano le difficoltà dei cittadini alle prese con l’ondata di: strade interrotte,ed ...