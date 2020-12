Malattie sessuali | quali sono | con quali sintomi si manifestano | i rischi per la salute

Leggi su vanityfair

(Di domenica 6 dicembre 2020) Si inquadrano all’interno di questa categoria tutte le malattie il cui contagio avviene prevalentemente attraverso un rapporto sessuale. In linea generale, le malattie sessuali si dividono in due gruppi: Malattie Batteriche e Malattie Virali. Questi due gruppi differiscono tra loro per evoluzione e possibilità di cura, infatti per il primo gruppo la terapia antibiotica è spesso risolutiva, mentre per il secondo la terapia è ancora in evoluzione.