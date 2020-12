(Di domenica 6 dicembre 2020) il matchè terminato 3-0, in gol Radrezza, Kargbo e Mazzocchi. Questo risultato amplifica, ancora di più, ladel. Inon riescono a segnare, nonostante un attacco importante, per questo motivo si è deciso di puntare su Mario Balotelli. Chi è stato il migliore del match? il migliore del match è stato Radrezza, la punta dellaha trovato il gol del vantaggio che ha spianato la strada agli emiliani. Formazioni(3-4-3): Cerofolini; Ajeti, Rozzio, Martinelli; Kirwan, Varone, Rossi, Lunetta; Kargbo, Radrezza, Zamparo.(4-3-1-2): Lamanna; Sampirisi, Bellusci, Paletta, Carlos Augusto; Barberis, Frattesi, Colpani; Machin; Dany Mota, ...

MoliPietro : la Reggiana batte 3-0 il Monza, continua la crisi dei brianzoli -

Ultime Notizie dalla rete : Reggiana batte

Il Messaggero

La Reggiana ha schiantato il Monza 3-0, in gol in gol Radrezza, Kargbo e Mazzocchi. La crisi del Monza sembra destinata a continuare, Balotelli cambierà la situazione?Partita esemplare dei granata dal punto di vista tattico. La sblocca Igor con un gran gol, raddoppia Augustus in contropiede e la chiude il bomber dell’Atalanta ...