Il Movimento 5 Stelle sceglierà di salvare Conte o gli sferrerà un colpo alle spalle?

Governo Conte news. Mes, Mes e ancora Mes. Mercoledì 9 dicembre nei Palazzoni romani si voterà per la risoluzione della riforma sul Fondo salva-stati, e a riguardo la maggioranza è ancora letteralmente divisa. Da una parte, infatti, ci sono gli scettici del Movimento 5 Stelle che potrebbero mettere in piedi un vero e proprio colpo di Stato votando no. Ma non bisognerebbe giocare in questo momento: quello sul Mes è un voto cruciale, a cui l'Europa sta guardando con molta attenzione. "L'Italia sta giocando con il fuoco", ha infatti scritto il Die Welt. Le discussioni poi non finiscono qui: a creare dissidi c'è anche il nodo del Recovery Fund, e di quella task force che Matteo Renzi sembra non voler assolutamente appoggiare. Insomma: al Presidente Conte aspetta un vera e propria corsa a ostacoli.

"Come può pensare il Comune di soddisfare i bisogni complessi di una città di 45mila abitanti con delle professioniste che non hanno neanche un contratto a tempo pieno?". Lo chiede il Movimento 5 Stel ...

Nardò - In provincia di Lecce sono 6.488 i percettori di Reddito di cittadinanza che hanno firmato almeno un contratto di lavoro prima del 31 ottobre di quest’anno, un anno segnato dalla pandemia di C ...

