“Gesù non è nato a mezzanotte e il 25 dicembre non è il suo compleanno”. Così il parroco di Roma rassicura i fedeli durante l’omelia (Di domenica 6 dicembre 2020) Il 25 dicembre è Natale, ma “non è il compleanno di Gesù. Non è nato a mezzanotte, state tranquilli”. A dirlo, durante l’omelia di domenica 5 dicembre, è stato padre Ottavio De Bertolis, parroco gesuita della chiesa del Gesù, a Roma, che Così ha voluto rassicurare i fedeli dopo il dibattito che si è scatenato sulla messa della notte di Natale. Dopo la decisione del governo di mantenere il coprifuoco alle 22 anche durante le vacanze, le celebrazioni della messa sono state anticipate alle 20. La scelta aveva dato vita a numerose polemiche, a cui padre De Bertolis ha voluto rispondere: la questione dell’orario per la messa della Vigilia lascia il tempo che trova. “Si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Il 25è Natale, ma “non è il compleanno di Gesù. Non è, state tranquilli”. A dirlo,di domenica 5, è stato padre Ottavio De Bertolis,gesuita della chiesa del Gesù, a, cheha volutore idopo il dibattito che si è scatesulla messa della notte di Natale. Dopo la decisione del governo di mantenere il coprifuoco alle 22 anchele vacanze, le celebrazioni della messa sono state anticipate alle 20. La scelta aveva dato vita a numerose polemiche, a cui padre De Bertolis ha voluto rispondere: la questione dell’orario per la messa della Vigilia lascia il tempo che trova. “Si ...

