Foggia-Palermo, le ultime sulle formazioni e dove vederla (Di domenica 6 dicembre 2020) Foggia-Palermo sarà di scena nel pomeriggio dalle 14.00 allo "Zaccheria", per la 14a giornata del campionato di Serie C girone C. Migliorare la propria classifica sembra l'obiettivo dlle due formazioni. Ecco come i tecnici hanno preparato la sfida. Il momento del Foggia Il Foggia guidato dalla panchina da Marco Marchionni, si presenta alla gara odierna con 18 punti in classifica dopo aver giocato 13 turni (5 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte). I Satanelli, dopo la sconfitta subita in trasferta contro il Teramo (2-0), ha ripreso il suo cammino prima pareggiando le sfide contro la Virtus Francavilla (1-1) e poi contro la Vibonese con lo stesso punteggio. Domenica scorsa, infine, i rossoneri sono tornati alla vittoria superando con il gol di Rocca su rigore la Viterbese, direttamente a domicilio ...

