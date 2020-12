De Zerbi: “Ho visto poca voglia di andare a vincere, non sono contento” (Di domenica 6 dicembre 2020) Nel post partita di Roma-Sassuolo, ai microfoni di Sky ha parlato l’allenatore del Sassuolo, De Zerbi. Un primo tempo equilibrato, nel secondo tempo è andata meglio la Roma. “Non stiamo giocando bene. Non mi è piaciuto il secondo tempo per il gioco e per la poca voglia di andare a vincere la partita. Non sono contento. Pur apprezzando il punto contro la Roma, parlo della mancanza di voglia di andare a prendere i tre punti non allo sbaraglio, ma con più convinzione e voglia. Se vogliamo rimanere nelle posizioni alte dobbiamo trovare queste cose. Con un uomo in meno dovevamo cercare la vittoria. E invece nel secondo tempo hanno meritato più loro che noi. Bisogna prendersi la responsabilità di sbagliare. Per tanti ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 6 dicembre 2020) Nel post partita di Roma-Sassuolo, ai microfoni di Sky ha parlato l’allenatore del Sassuolo, De. Un primo tempo equilibrato, nel secondo tempo è andata meglio la Roma. “Non stiamo giocando bene. Non mi è piaciuto il secondo tempo per il gioco e per ladila partita. Noncontento. Pur apprezzando il punto contro la Roma, parlo della mancanza didia prendere i tre punti non allo sbaraglio, ma con più convinzione e. Semo rimanere nelle posizioni alte dobbiamo trovare queste cose. Con un uomo in meno dovevamo cercare la vittoria. E invece nel secondo tempo hanno meritato più loro che noi. Bisogna prendersi la responsabilità di sbagliare. Per tanti ...

napolista : #DeZerbi: “Ho visto poca voglia di andare a vincere, non sono contento” A Sky: “Con un uomo in meno dovevamo cercar… - TizianoMuliere9 : Non ho potuto inserire Carletto e De Zerbi solo perché ne potevo mettere solo 4 ma idealmente ne fanno parte anche… - dirtbagslou : ho capito di essere dalla parte sbagliata, che poi è quella giusta, quando ho cominciato a sostenere alessandra cel… - lamascheradigz : Comunque mi sentivo in dovere di dire che nel 2016 ho tenuto per tantissimo tempo come password del telefono Rudy Z… - delnegromarta : #sençalkapimi Ora la bacheca dei 'mi piace' di Rudy Zerbi è piena di noi. CON QUESTO HO DETTO TUTTO! PASSO E CH… -

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi “Ho Koulibaly: abbiamo gestito bene la partita La Cronaca di Napoli