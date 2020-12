Covid, Agostino Miozzo (Cts): “Alla politica fa comodo che un metro sia 70 centimetri” (Di domenica 6 dicembre 2020) “Ci contestano di avere troppa forze e di essere troppo influenti. Sono in tanti, anche la politica. Il conflitto tra politici e scienziati è comprensibile: la politica fa la politica e gli scienziati dettano le regole della scienza. Alla politica fa comodo che un metro sia 70 centimetri. Le indicazioni sui trasporti hanno dato grossi problemi alle grandi compagnie, ad esempio, perché abbiamo fornito regole sul distanziamento”. Il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, a Mezz’ora in Più, spiega come quelle decisioni siano state molto difficili anche per le conseguenze economiche. Il medico, che è stato a un passo da diventare commissario alla sanità per la Calabria, ha confermato di aver chiesto uno staff di 25 persone e poteri in deroga per portare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) “Ci contestano di avere troppa forze e di essere troppo influenti. Sono in tanti, anche la. Il conflitto tra politici e scienziati è comprensibile: lafa lae gli scienziati dettano le regole della scienza. Allafache unsia 70 centimetri. Le indicazioni sui trasporti hanno dato grossi problemi alle grandi compagnie, ad esempio, perché abbiamo fornito regole sul distanziamento”. Il coordinatore del Cts,, a Mezz’ora in Più, spiega come quelle decisioni siano state molto difficili anche per le conseguenze economiche. Il medico, che è stato a un passo da diventare commissario alla sanità per la Calabria, ha confermato di aver chiesto uno staff di 25 persone e poteri in deroga per portare ...

Il coordinatore del comitato: "Arriveranno nelle strutture chi ha Covid e chi influenza. Vaccino obbligatorio, eventualmente, solo per le categorie a rischio" ...

