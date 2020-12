Classifica Youtube 2020, tutti i video (Di domenica 6 dicembre 2020) Anche quest’anno vi presentiamo la Classifica di Youtube del 2020. Infatti quest’anno, complice il lockdown, le piattaforme di intrattenimento online hanno spopolato tra gli italiani. Gli italiani, tra karaoke sui balconi e video ricette, hanno ampiamente usufruito di servizi offerti da Youtube. La Classifica dei video più cliccati rispecchia il clima che ha avvolto il Paese. Così, partendo da Sanremo e finendo con i tormentoni estivi, scopriamo insieme quali momenti hanno reso epocale questo 2020. Partiamo subito con il video che ha spopolato, raggiungendo 17 milioni di visualizzazioni: il litigio tra Bugo e Morgan a Sanremo. Infatti, è celebre il testo modificato da Morgan, che ormai tutti conosciamo: “le brutte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 dicembre 2020) Anche quest’anno vi presentiamo ladidel. Infatti quest’anno, complice il lockdown, le piattaforme di intrattenimento online hanno spopolato tra gli italiani. Gli italiani, tra karaoke sui balconi ericette, hanno ampiamente usufruito di servizi offerti da. Ladeipiù cliccati rispecchia il clima che ha avvolto il Paese. Così, partendo da Sanremo e finendo con i tormentoni estivi, scopriamo insieme quali momenti hanno reso epocale questo. Partiamo subito con ilche ha spopolato, raggiungendo 17 milioni di visualizzazioni: il litigio tra Bugo e Morgan a Sanremo. Infatti, è celebre il testo modificato da Morgan, che ormaiconosciamo: “le brutte ...

