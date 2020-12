Ciclocross | Superprestige 2020-2021 | doppietta Pauwels anche a Boom Iserbyt precede Vanthourenhout

Leggi su oasport

(Di domenica 6 dicembre 2020) LaSauzen-Bingoal continua a vincere e conquistala quinta tappa di, che si è svolta sul tracciato di, con il suo capitano Eli. Il campione d’Europa ha preceduto il compagno Michael, Toon Aerts (Telenet) e Wout Van Aert (Jumbo-Visma). Il sodalizio rossonero non perde una gara dal 24 ottobre. La manifestazione ha visto, Aerts e Van Aert dare vita a una battaglia a dir poco pirotecnica. Tutti, a turno, hanno provato a fare la differenza, ma è stato il campione d’Europa, andato in crescendo col passare dei minuti, a dimostrare di avere qualcosa in più degli altri.ha attaccato nel corso del settimo dei nove ...