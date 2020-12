Bitcoin e cessioni crediti | come si ricicla denaro in era Covid

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 6 dicembre 2020) Con il cambio di abitudini portato dal, anche gli schemi criminali sono cambiati, e con essi le modalità diggio delsporco. Non solo infiltrazioni nel ‘mercato buono’, nel mercato sano, con l’acquisizione di imprese in crisi, ma anche l’uso di criptovalute per scambi nel Dark web. HuffPost ne ha parlato con diversi esperti per analizzare questa nuova fenomenologia, che se per ora rappresenta solo “più o meno il 10 per cento del totale del money laundering nel nostro Paese”,ci spiega Ranieri Razzante, docente di Legislazione antiggio all’Università di Bologna e presidente dell’Associazione italiana responsabili antiggio (www.airant.it), è di fatto una strategia emergente, che nel periodo del lockdown è stata presa in considerazione ...