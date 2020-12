Basket femminile, Serie A1 2020-2021: Bologna non stecca, vincono Ragusa e San Martino di Lupari (Di domenica 6 dicembre 2020) Sono tre i match disputatisi oggi nel massimo campionato italiano di Basket femminile e a imporsi sono state Ragusa, Virtus Bologna e San Martino di Lupari. Match vinto nettamente da Ragusa contro il Costa Masnaga per 91-69, con le padrone di casa che scappano via fin dal primo quarto, condotto sul 28-14, e che non permettono mai alle ospiti di rientrare in partita. Fondamentali i 24 punti di Isabelle Hannah Harrison e i 20 di Nicole Elaine Romeo, migliori marcatrici per le siciliane. Di contro spiccano i 29 punti e 10 rimbalzi di Jaisa Nicole Nunn per le ospiti, mentre Matilde Villa oggi si limita a mettere a referto 10 punti. Nessun problema neanche per la Virtus Segafredo Bologna, che espugna nettamente il campo di Broni 59-81 al termine di un match ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) Sono tre i match disputatisi oggi nel massimo campionato italiano die a imporsi sono state, Virtuse Sandi. Match vinto nettamente dacontro il Costa Masnaga per 91-69, con le padrone di casa che scappano via fin dal primo quarto, condotto sul 28-14, e che non permettono mai alle ospiti di rientrare in partita. Fondamentali i 24 punti di Isabelle Hannah Harrison e i 20 di Nicole Elaine Romeo, migliori marcatrici per le siciliane. Di contro spiccano i 29 punti e 10 rimbalzi di Jaisa Nicole Nunn per le ospiti, mentre Matilde Villa oggi si limita a mettere a referto 10 punti. Nessun problema neanche per la Virtus Segafredo, che espugna nettamente il campo di Broni 59-81 al termine di un match ...

Sono tre i match disputatisi oggi nel massimo campionato italiano di basket femminile e a imporsi sono state Ragusa, Virtus Bologna e San Martino di Lupari. Match vinto nettamente da Ragusa contro il ...

SASSARI. Solo nel finale, al termine di una battaglia, la Dinamo Femminile si arrende all’Empoli nella sfida della 10ª giornata d A1: 67-77 il risultato. Le sassaresi approcciano bene e siglano il +7 ...

