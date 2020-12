Arcuri: molto importante vaccinare anche gli immigrati (Di domenica 6 dicembre 2020) AGI - "I migranti hanno diritti uguali a quelli dei cittadini italiani. Sarebbe molto importante che tutte le persone che attraversano le nostre strade, e che non lo facciano clandestinamente, possano essere sottoposte alla vaccinazione": lo ha assicurato il commissario all'emergenza Covid, Domenico Arcuri, intervistato a "Mezz'ora in più" su Raitre. "Entro settembre 2021 avremo la possibilità di vaccinare tutti gli italiani", ha assicurato Arcuri dicendosi fiducioso che in Italia le prime vaccinazioni inizieranno "nell'ultima parte di gennaio". L'Italia, riferisce il commissario, potrebbe ricevere oltre 200 milioni di dosi di vaccino nei prossimi 15 mesi: "Nell'ipotesi che gli istituti di certificazione europei e italiani forniranno le certificazioni dei vaccini arrivati alla fase di ... Leggi su agi (Di domenica 6 dicembre 2020) AGI - "I migranti hanno diritti uguali a quelli dei cittadini italiani. Sarebbeche tutte le persone che attraversano le nostre strade, e che non lo facciano clandestinamente, possano essere sottoposte alla vaccinazione": lo ha assicurato il commissario all'emergenza Covid, Domenico, intervistato a "Mezz'ora in più" su Raitre. "Entro settembre 2021 avremo la possibilità ditutti gli italiani", ha assicuratodicendosi fiducioso che in Italia le prime vaccinazioni inizieranno "nell'ultima parte di gennaio". L'Italia, riferisce il commissario, potrebbe ricevere oltre 200 milioni di dosi di vaccino nei prossimi 15 mesi: "Nell'ipotesi che gli istituti di certificazione europei e italiani forniranno le certificazioni dei vaccini arrivati alla fase di ...

