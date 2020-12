Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2020 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 5 dicembre 2020)DEL 5 DOCEMBREORE 08:20 UMBERTO VERINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL SECONDO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO LUNGO TUTTO L’ANELLO DEL GRA E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELQUALCHE DISAGIO SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI TERRACINA NEI DUE SENSI CI SPOSTIAMO SUI MEZZI PUBBLICI AL MOMENTO LA LINEA TRAM 2 E 3 SONO SOSTITUITE DA BUS SULL’INTERA TRATTA MENTRE LA LINEA 19 SOLO DA PORTA MAGGIORE A PIAZZA RISORGIMENTO PASSIAMO AL METEO, IN TUTTA LA GIORNATA DI OGGI SONO PREVISTI VENTI SOSTENUTI E PIOGGE COPIOSE ATTENZIONE ALLA GUIDA PROPRIO A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEO DIFFICILI LA CORSA UNITÀ VELOCE FORMIA – PONZA DELLE 15:00 NON SARÀ EFFETTUATA RICORDIAMO CHE FINO AL 15 APRILE 2021 VIGE L’OBBLIGO DI ...