Tv in lutto | l’addio ad un’icona indimenticabile

Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Si è spento Warren Berlinger, tra i protagonisti di Happy Days, lutto nella serie tv USA: addio all'attore. L'attore Warren Berlinger, noto per i suoi ruoli in "Happy Days" e altri programmi televisivi e film, è morto mercoledì a 83 anni. La figlia Elizabeth ha confermato a The Hollywood Reporter e a People la notizia. L'attore, che è morto all'Henry Mayo Newhall Hospital di Valencia, in California, ha interpretato una varietà di personaggi nella popolare sitcom. "Il suo ruolo preferito sul palco era J. Pierrepont in 'Come avere successo negli affari senza provare davvero', ma non conosco nessuno che abbia avuto successo nella vita più di mio padre. (Continua..) Tutti quelli che lo hanno incontrato lo adoravano , tutti", ha raccontato la figlia. L'attore ha intepretato il ruolo di Pierrepont nel 1963 a Londra.

