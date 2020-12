The Voice Senior, Bertè esplosiva, Jasmine sottotono: i momenti cult della 2° puntata (Di sabato 5 dicembre 2020) La seconda puntata di The Voice Senior non delude, grazie a una Loredana Bertè semplicemente esplosiva, al garbo di Antonella Clerici e alla simpatia dei giudici. Clementino mostra la sua sensibilità, lasciandosi andare alla commozione, ma soprattutto esorta Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano, a farsi sentire un po’ di più. Scopriamo i momenti cult e da non perdere della seconda puntata di The Voice Senior. L’URAGANO LOREDANA Bertè – Qualsiasi sia la trasmissione a cui partecipa, Loredana Bertè sa sempre come farsi notare. Aneddoti, battute e colpi di scena la rendono irresistibile e a The Voice Senior dà il meglio di ... Leggi su dilei (Di sabato 5 dicembre 2020) La secondadi Thenon delude, grazie a una Loredanasemplicemente, al garbo di Antonella Clerici e alla simpatia dei giudici. Clementino mostra la sua sensibilità, lasciandosi andare alla commozione, ma soprattutto esortaCarrisi, figlia di Al Bano, a farsi sentire un po’ di più. Scopriamo ie da non perderesecondadi The. L’URAGANO LOREDANA– Qualsiasi sia la trasmissione a cui partecipa, Loredanasa sempre come farsi notare. Aneddoti, battute e colpi di scena la rendono irresistibile e a Thedà il meglio di ...

