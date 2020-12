Stéphanie di Monaco come Carolina: si mostra senza trucco e non teme il tempo che passa (Di sabato 5 dicembre 2020) Il tempo passa e non fa paura alle sorelle reali monegasche. Prima è stato il turno di Carolina di Monaco, che alla Festa Nazionale del principato si è mostrata senza paura con dei fili d’argento tra i capelli, ora è Stephanie a dare una lezione di stile e a non temere le rughe. Durante un collegamento televisivo con il canale Monaco Info, in occasione della Giornata Mondiale contro L’AIDS, la principessa Stéphanie ha scelto di apparire in video senza artifici e totalmente al naturale. Stéphanie di Monaco ha compiuto il primo febbraio 55 anni, ha tre figli (Camille Gottlieb, Louis Ducruet e Pauline Ducruet, ex tuffatrice e ora lanciata nel mondo della moda come ... Leggi su dilei (Di sabato 5 dicembre 2020) Ile non fa paura alle sorelle reali monegasche. Prima è stato il turno didi, che alla Festa Nazionale del principato si ètapaura con dei fili d’argento tra i capelli, ora è Stephanie a dare una lezione di stile e a nonre le rughe. Durante un collegamento televisivo con il canaleInfo, in occasione della Giornata Mondiale contro L’AIDS, la principessaha scelto di apparire in videoartifici e totalmente al naturale.diha compiuto il primo febbraio 55 anni, ha tre figli (Camille Gottlieb, Louis Ducruet e Pauline Ducruet, ex tuffatrice e ora lanciata nel mondo della moda...

