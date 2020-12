Spal-Pisa, la rinascita di Paloschi e la voglia di Serie A (Di sabato 5 dicembre 2020) Una super Spal si sbarazza agevolmente di un Pisa sempre più in crisi di risultati ed identità e tocca quota 21 in classifica. Tutto come da pronostici di inizio stagione: la Serie B dovrà fare i conti, seriamente, con la compagine guidata da Pasquale Marino che per organico e convinzione sembra essere una delle serissime candidate alla promozione diretta in Serie A. Nel pomeriggio trionfale del “Paolo Mazza“, gli “Estensi” hanno (ri)scoperto la vena realizzativa di Alberto Paloschi, attaccante mai amato visceralmente dalla piazza ferrarese. In seconda categoria, però, la sua esperienza abbinata alla capacità di gonfiare la rete avversaria potrebbe rivelarsi determinante per la lunga corsa verso l’Olimpo del calcio italiano. La rinascita di Paloschi è una garanzia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 dicembre 2020) Una supersi sbarazza agevolmente di unsempre più in crisi di risultati ed identità e tocca quota 21 in classifica. Tutto come da pronostici di inizio stagione: laB dovrà fare i conti, seriamente, con la compagine guidata da Pasquale Marino che per organico e convinzione sembra essere una delle serissime candidate alla promozione diretta inA. Nel pomeriggio trionfale del “Paolo Mazza“, gli “Estensi” hanno (ri)scoperto la vena realizzativa di Alberto, attaccante mai amato visceralmente dalla piazza ferrarese. In seconda categoria, però, la sua esperienza abbinata alla capacità di gonfiare la rete avversaria potrebbe rivelarsi determinante per la lunga corsa verso l’Olimpo del calcio italiano. Ladiè una garanzia ...

