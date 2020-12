Previsioni del tempo per il 6 Dicembre 2020: rischio nubifragi (Di sabato 5 dicembre 2020) Il Meteo di Domenica 6 Dicembre 2020 annuncia forti piogge e temporali su tutta la penisola, con particolare insistenza sul Centro Sud a causa del vento di Scirocco che sta spostando sull’Italia nuvole cariche di pioggia. Sono passati appena 5 giorni dall’inizio di Dicembre ma l’Italia sta già affrontando la seconda perturbazione del mese, che porterà fortissimi disagi su L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 5 dicembre 2020) Il Meteo di Domenica 6annuncia forti piogge erali su tutta la penisola, con particolare insistenza sul Centro Sud a causa del vento di Scirocco che sta spostando sull’Italia nuvole cariche di pioggia. Sono passati appena 5 giorni dall’inizio dima l’Italia sta già affrontando la seconda perturbazione del mese, che porterà fortissimi disagi su L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Agenzia_Ansa : #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #5dicembre #ANSA - regionetoscana : Consulta le previsioni #meteo del fine settimana del @flash_meteo - ricpuglisi : Vi rammento le previsioni del CTS della Regione Lombardia sui posti occupati in terapia intensiva per #COVID19. Co… - Pelo1944Alberto : @RaffaelloLupi I media usano le previsioni del tempo come puntate di soap opera ,che portano molta pubblicità ,perc… - Conte27513375 : Certi sono affidabili come le previsioni del meteo. -