Pioli: “Sarà una gara difficile, serve il massimo. Noi come il Leicester? Siamo solo ad inizio campionato” (Di sabato 5 dicembre 2020) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro la Sampdoria: Che partita si aspetta con la Samp?“Sarà una gara difficile, la Samp è ben allenata. Si aspettiamo una partita complicata perchè la Samp ha buoni giocatori. Non sarà semplice, seve il massimo”. Ritrova Ranieri e Candreva…“Amici prima della partita, avversari in partita. Ho stima di Ranieri, è stato il mio allenatore, importante per la mia crescita personale e professionale. Mi ha dato dei concetti chiari, lo stimo tanto, ho tifato per lui quando ha allenato il Leicester. Sta facendo un grande lavoro. Con Candreva abbiamo vissuto un primo anno eccezionale.Noi come il Leicester? Era un’altra situazione, ogni tanto può succedere che una squadra non ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 5 dicembre 2020) Stefano, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro la Sampdoria: Che partita si aspetta con la Samp?una, la Samp è ben allenata. Si aspettiamo una partita complicata perchè la Samp ha buoni giocatori. Non sarà semplice, seve il”. Ritrova Ranieri e Candreva…“Amici prima della partita, avversari in partita. Ho stima di Ranieri, è stato il mio allenatore, importante per la mia crescita personale e professionale. Mi ha dato dei concetti chiari, lo stimo tanto, ho tifato per lui quando ha allenato il. Sta facendo un grande lavoro. Con Candreva abbiamo vissuto un primo anno eccezionale.Noiil? Era un’altra situazione, ogni tanto può succedere che una squadra non ...

