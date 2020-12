Monobob World Series 2020 | la russa Nadezhda Sergeeva si impone a Winterberg

Leggi su oasport

Si è aperta oggi, in quel di(Germania) la nuova manifestazione dedicato al bob singolo al femminile, disciplina che entrerà a far parte del programma olimpico da Pechino 2022. Nella prima tappa dellaad imporsi è lache trova il miglior tempo in entrambe le run chiudendo in 2:00.27. Alle sue spalle, staccata di soli sei centesimi, l'elvetica Martina Fontanive. Completa il podio l'austriaca Katrin Beierl a 53 centesimi di ritardo. Nella top-5 anche la rumena Andreea Grecu e la svizzera Melanie Hasler. Prossima tappa ad Igls settimana prossima.