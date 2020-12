Mestre (Venezia) – Travolta e uccisa donna sulle strisce pedonali (Di sabato 5 dicembre 2020) Tragico incidente stradale venerdì pomeriggio a Mestre. Una donna di 71 anni è stata Travolta e uccisa da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La vittima di 71 anni, era in compagnia della nipote, 25enne, che è rimasta illesa. Lo schianto si è verificato intorno alle 17 lungo viale Ancona, a Mestre. A investire Leggi su periodicodaily (Di sabato 5 dicembre 2020) Tragico incidente stradale venerdì pomeriggio a. Unadi 71 anni è statada un’auto mentre attraversava la strada. La vittima di 71 anni, era in compagnia della nipote, 25enne, che è rimasta illesa. Lo schianto si è verificato intorno alle 17 lungo viale Ancona, a. A investire

Tragico incidente stradale venerdì pomeriggio a Mestre. Una donna di 71 anni è stata travolta e uccisa da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La vittima di 71 anni, era in co ...

CGIA e il DPCM di Natale: tredicesime più leggere

Le tredicesime saranno più leggere per effetto di numerosi mesi di cassa integrazione, mentre i risparmi aumentano nei conti correnti perchè cresce la paura di spendere. Andrea Vavolo della Cgia di Me ...

