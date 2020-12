Gf Vip, “Ti sei innamorato di Francesco?”: la reazione di Tommaso Zorzi (Di sabato 5 dicembre 2020) Gf Vip, Cristiano Malgioglio ha chiesto espressamente a Tommaso Zorzi se si è innamorato di Francesco Oppini “Tommaso Zorzi innamorato di Francesco Oppini?”Tommaso Zorzi ha trovato in Cristiano Malgioglio un amico. E viceversa. I due sono stati molto tempo insieme in questa ancora breve esperienza del cantante nella casa del Grande Fratello Vip. Hanno chiacchierato molto e si sono divertiti. Si sono concentrati molto sul mondo dello spettacolo degli anni che furono e Malgioglio ne è rimasto colpito in questo Tommaso è un ragazzo di appena 25 anni eppure preparatissimo sull’argomento. Poi, però, i discorsi sono finiti un po’ nei meandri dell’intimità. Cristiano Malgioglio ha preferito andare dritto al punto piuttosto che continuare a ... Leggi su altranotizia (Di sabato 5 dicembre 2020) Gf Vip, Cristiano Malgioglio ha chiesto espressamente ase si èdi Francesco Oppini “di Francesco Oppini?”ha trovato in Cristiano Malgioglio un amico. E viceversa. I due sono stati molto tempo insieme in questa ancora breve esperienza del cantante nella casa del Grande Fratello Vip. Hanno chiacchierato molto e si sono divertiti. Si sono concentrati molto sul mondo dello spettacolo degli anni che furono e Malgioglio ne è rimasto colpito in questoè un ragazzo di appena 25 anni eppure preparatissimo sull’argomento. Poi, però, i discorsi sono finiti un po’ nei meandri dell’intimità. Cristiano Malgioglio ha preferito andare dritto al punto piuttosto che continuare a ...

sonoproprioio2 : @waldauseyes Vaiii ho il profilo privato come i vip?? quindi dimmi come ti chiami - Aliceceli20 : @mentalmenteins1 @liamscare @RitaX86 @VuoiIo @sellydemZUS @roxy17835655 Ma ti ho scritto 6 volte che le ho votate s… - SerenaRossi222 : @solouncirco Mi è piaciuta tantissimo Carlotta a Tempt e ti parlo da sostenitrice ma hai pienamente ragione..non è… - bl4kmvn : @indiaflores_ io vip del gdr? ma quando mai!! sei gentilissima comunque, ti ringrazio! quando vorrai, se vorrai, ci… - bl4kmvn : RT @indiaflores_: @bl4kmvn ti osservo da un bel po' in tl e non so perché ma è come se ti avessi catalogato come 'vip del gdr', a pelle sem… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip “Ti Nuoto, 10 azzurri positivi al Covid: tra loro Detti e Quadarella Affaritaliani.it