Francesco lascia la casa, Zorzi in lacrime: l'ultimo abbraccio scuote i social (VIDEO) (Di sabato 5 dicembre 2020) Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 5 ha deciso di lasciare il gioco ed è uscito ieri sera lasciando nella più totale disperazione Tommaso Zorzi, che si è anche chiuso in bagno a piangere. Oppini esce subito e Tommaso non la prende bene Francesco Oppini al GF Vip 5 aveva già fatto capire che la sua intenzione era andare via, poi dopo la telefonata con Alba Parietti la sua scelta è sembrata ancora più evidente. Durante la puntata di venerdì 4 dicembre, Signorini ha chiesto ai vipponi di scegliere definitivamente che cosa fare e Oppini, amaramente, ha deciso di lasciare la casa ieri sera stesso, per non portare avanti la sua agonia. Una volta saputo della decisione di Oppini e soprattutto del fatto che avrebbe lasciato la casa in ...

tuttopuntotv : Francesco lascia la casa, Zorzi in lacrime: l’ultimo abbraccio scuote i social (VIDEO) #gfvip #grandefratellovip - maparliamodiCC : Comunque io non credo che Francesco e Tommaso si perderanno fuori, perché come si è visto dentro la casa Fra è uno… - masiscem : RT @unpomifaridere: Francesco ha chiesto a Pierpaolo di stare accanto a Tommaso e prendersi cura di lui. Pier non lascia Tommi un attimo, c… - Licia_m_93 : RT @unpomifaridere: Francesco ha chiesto a Pierpaolo di stare accanto a Tommaso e prendersi cura di lui. Pier non lascia Tommi un attimo, c… - ilRomanistaweb : Calafiori e Cesaroni, la storia dell'amico che lascia Trigoria ??? Francesco Oddi -