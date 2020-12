Covid-19, ricoverato in ospedale con febbre alta, sostiene esame di fisica e prende 30 e lode (Di sabato 5 dicembre 2020) Era ricoverato all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore perché malato di Covid. Dalla sua stanza dell'ospedale ha sostenuto ugualmente un esame di fisica per il corso di laurea in ingegneria elettronica. E lo ha brillantemente superato, tanto che il professore universitario lo ha premiato con un 30 e lode. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 5 dicembre 2020) Eraall'Versilia di Lido di Camaiore perché malato di. Dalla sua stanza dell'ha sostenuto ugualmente undiper il corso di laurea in ingegneria elettronica. E lo ha brillantemente superato, tanto che il professore universitario lo ha premiato con un 30 e. L'articolo .

