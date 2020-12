Bonetti | “I codici del futuro siano scritti con linguaggio al femminile”

Leggi su dire

(Di sabato 5 dicembre 2020) ROMA – “La valorizzazione delle donne non può prescindere dal riconoscere che c’è un’attitudine al femminile che deve essere riconosciuta e qualificata in tutti i settori. Un mondo neutro raccontato al maschile esclude inevitabilmente le donne“. Così la ministra delle Pari Opportunità e della famiglia, Elena Bonetti, intervenendo in videocollegamento agli Stati Generali delle Donne e Sportello Donna per la cerimonia della settima edizione di ‘Donne che ce l’hanno fatta edizione 2020 e benemerenze delle donne di Pavia e provincia’.