TV7Benevento : Beni culturali: Carabinieri Tpc sventano traffico reperti provenienti da Italia, Siria e Libano (2)... - TV7Benevento : Beni culturali: Carabinieri Tpc sventano traffico reperti provenienti da Italia, Siria e Libano... - pbolaffio : RT @FranFerrante: #daleggere questo articolo: un mirabile esempio dei criteri #nimby che tra media, #Tar, #Soprintendenze e Ministero Beni… - zazoomblog : Bolzano. Beni culturali della Chiesa: collaborazione tra Provincia e Diocesi - #Bolzano. #culturali #della #Chiesa… - rainingcaffeine : Ma con la laurea in beni culturali non puoi diventare professoressa di ruolo di storia dell’arte? — sweetie I wish!… -

Ultime Notizie dalla rete : Beni culturali

Agenzia ANSA

(Adnkronos) – Le indagini sono state avviate in seguito a una segnalazione pervenuta dalla Direzione Generale Archeologia del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT), ch ...LICATA. L’Assessore Regionale ai Beni Culturali, Alberto Samonà, ha nominato il licatese Francesco La Perna, Ispettore Onorario dei Beni Culturali. L’Assessore ha recepito la proposta di Michele Benfa ...