Basket femminile, Serie A1 2020-2021: Empoli vince a Sassari, la Reyer domina contro Vigarano (Di sabato 5 dicembre 2020) Sono due gli anticipi della decima giornata di Serie A1 2020-2021 di Basket femminile che si sono svolti oggi. Nel primo Empoli ha vinto a Sassari con il risultato finale di 67-77. Il match ha visto le isolane partire con il piede giusto, grazie ai canestri di Burke e Arioli, e terminare il primo tempo avanti di tre punti. Tuttavia, nella seconda frazione di gioco le toscane hanno completamente cambiato passo. Florencia Chagas ed Erin Elizabeth Mathias, 22 punti la prima e 20 la seconda, hanno preso per mano Empoli nel momento del bisogno e hanno permesso alla USE Scotti Rosa di piazzare un parziale di 16-25 nel terzo quarto, il quale ha indirizzato la partita. Il secondo incontro della serata, invece, è stato decisamente senza storia: ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) Sono due gli anticipi della decima giornata diA1diche si sono svolti oggi. Nel primoha vinto acon il risultato finale di 67-77. Il match ha visto le isolane partire con il piede giusto, grazie ai canestri di Burke e Arioli, e terminare il primo tempo avanti di tre punti. Tuttavia, nella seconda frazione di gioco le toscane hanno completamente cambiato passo. Florencia Chagas ed Erin Elizabeth Mathias, 22 punti la prima e 20 la seconda, hanno preso per manonel momento del bisogno e hanno permesso alla USE Scotti Rosa di piazzare un parziale di 16-25 nel terzo quarto, il quale ha indirizzato la partita. Il secondo indella serata, invece, è stato decisamente senza storia: ...

