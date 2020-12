All Together Now: Alessio Selvaggio canta In un giorno qualunque – 5 dicembre (video e gallery) (Di domenica 6 dicembre 2020) Nella quinta puntata della terza edizione di All Together Now di stasera, 25 novembre 2020, in onda su Canale5, abbiamo potuto vedere anche Alessio Selvaggio, 25 anni, di Palermo, un simpatico ragazzo tatuatissimo che ha cantato il brano In un giorno qualunque di Marco Mengoni. A condurre, come sempre, Michelle Hunziker. La sua esibizione è stata valutata dai quattro giurati d’eccezione di questa edizione – J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo – e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo, che quest’anno comprende anche una giuria popolare composta da dieci volti selezionati tra le candidature arrivate via social. Alessio ha totalizzato ben 95 punti da parte del ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 6 dicembre 2020) Nella quinta puntata della terza edizione di AllNow di stasera, 25 novembre 2020, in onda su Canale5, abbiamo potuto vedere anche, 25 anni, di Palermo, un simpatico ragazzo tatuatissimo che hato il brano In undi Marco Mengoni. A condurre, come sempre, Michelle Hunziker. La sua esibizione è stata valutata dai quattro giurati d’eccezione di questa edizione – J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo – e dal Muro Umano, composto da 100 personaggi tranti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo, che quest’anno comprende anche una giuria popolare composta da dieci volti selezionati tra le candidature arrivate via social.ha totalizzato ben 95 punti da parte del ...

