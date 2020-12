Spostamenti, discriminati i piccoli comuni Fontana, 19 dicembre rischio «esodo» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il presidente della Regione critica il divieto di spostamento tra i comuni il 25 e il 26 dicembre che penalizzerebbe i piccoli centri e chiede che la norma sia rivista. Fontana è preoccupato anche che il 19 dicembre si possa verificare un esodo tipo quello avvenuto lo scorso 7/8 marzo alla vigilia della decisione di istituire la zona rossa. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il presidente della Regione critica il divieto di spostamento tra iil 25 e il 26che penalizzerebbe icentri e chiede che la norma sia rivista.è preoccupato anche che il 19si possa verificare untipo quello avvenuto lo scorso 7/8 marzo alla vigilia della decisione di istituire la zona rossa.

ROMA - Un «Natale diverso»: così il premier Giuseppe Conte ha presentato, nella consueta conferenza stampa dell'ora di cena di ieri, 3 dicembre, le novità contenute nel nuovo DPCM che regolamenterà le ...

Tra i firmatari anche il faentino Stefano Collina. Nelle nuove Faq i chiarimenti del Governo

Anche il faentino Stefano Collina risulta tra i 25 firmatari della lettera in cui senatori del Pd chiedono di consentire lo spostamento tra Comuni nelle giornata del 25 e 26 dicembre e 1° gennaio, vie ...

Anche il faentino Stefano Collina risulta tra i 25 firmatari della lettera in cui senatori del Pd chiedono di consentire lo spostamento tra Comuni nelle giornata del 25 e 26 dicembre e 1° gennaio, vie ...