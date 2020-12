Pressing delle Regioni sul Governo | Meno restrizioni per le festività

Leggi su agi

(Di venerdì 4 dicembre 2020) AGI - Il giorno dopo il confronto, anzi il "confronto mancato", letornano a chiedere aluna correzione al dpcm per lenatalizie, soprattutto nelle misure con le quali si limitano gli spostamenti, in particolare il 25 e 26 dicembre ed il primo gennaio, anche tra piccoli comuni. "Un atto quasi criminale", lo definisce il presidente facente funzioni della Calabria, Nino Spirlì. "Una decisione impopolare, cinica - spiega e che non poggia su nessuna base scientifica. Sta ormai diventando offensivo, perché una cosa è arrivare a proporre ma un'altra cosa è arrivare a imporre. Di volta in volta arrivano bozze di dpcm alla Conferenza Stato, in realtà sono bozze non di proposte ma di decisioni già prese, per cui diventa di volta in volta faticoso anche farsi ascoltare. Questo problema riguarda ...