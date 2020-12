“Per me è perfetta”: e il bodybuilder si sposa la bambola (Di venerdì 4 dicembre 2020) Una storia dai contorni surreali quella che arriva dal Kazakistan. Un matrimonio d’eccezione ma che per l’interessato è una questione più che seria Lui kazako, lei probabilmente… pure. Un famoso bodybuilder dell’ex Urss ha deciso di convolare a nozze con la sua Margo. Una donna con la non trascurabile caratteristica di non essere una vera e propria donna, ma un’imitazione. Una sex doll o, più comunemente, una bambola gonfiabile. Una storia che non ha mancato di suscitare qualche ironia ma che l’uomo in questione ha preso più che seriamente. Un matrimonio a tutti gli effetti, con fiori, vestito e pure un anno e mezzo di convivenza alle spalle. E un corteggiamento, a suo dire, durato ben sei mesi prima Margo accettasse di sposarlo. A raccontarlo è lo stesso sportivo kazako, in un lungo post su Instagram nel quale ... Leggi su chenews (Di venerdì 4 dicembre 2020) Una storia dai contorni surreali quella che arriva dal Kazakistan. Un matrimonio d’eccezione ma che per l’interessato è una questione più che seria Lui kazako, lei probabilmente… pure. Un famosodell’ex Urss ha deciso di convolare a nozze con la sua Margo. Una donna con la non trascurabile caratteristica di non essere una vera e propria donna, ma un’imitazione. Una sex doll o, più comunemente, unagonfiabile. Una storia che non ha mancato di suscitare qualche ironia ma che l’uomo in questione ha preso più che seriamente. Un matrimonio a tutti gli effetti, con fiori, vestito e pure un anno e mezzo di convivenza alle spalle. E un corteggiamento, a suo dire, durato ben sei mesi prima Margo accettasse dirlo. A raccontarlo è lo stesso sportivo kazako, in un lungo post su Instagram nel quale ...

