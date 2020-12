Marco Carta si sposa: chi è il compagno? (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ospite della puntata di domani di Verissimo Marco Carta sta vivendo un periodo decisamente positivo. Il cantante ha superato i problemi che ha avuto con la legge e oggi pensa al suo futuro professionale e privato. Marco si è lasciato andare a tantissime confidenze con Silvia Toffanin, ha ricordato i momenti magici della sua carriera: dalla vittoria ad Amici al debutto a Sanremo e ha rivelato anche qualche progetto futuro. Naturalmente l’ex vincitore di Amici ha parlato anche della sua vita privata. Attualmente è felicemente fidanzato con Sirio e la loro storia ha basi solide a tal punto che Marco ha confessato che stanno pensando di sposarsi. Carta oggi è cresciuto e maturo e convolare a nozze con la persona che ama è un desiderio che vuole soddisfare al più presto, anche se ci sono ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ospite della puntata di domani di Verissimosta vivendo un periodo decisamente positivo. Il cantante ha superato i problemi che ha avuto con la legge e oggi pensa al suo futuro professionale e privato.si è lasciato andare a tantissime confidenze con Silvia Toffanin, ha ricordato i momenti magici della sua carriera: dalla vittoria ad Amici al debutto a Sanremo e ha rivelato anche qualche progetto futuro. Naturalmente l’ex vincitore di Amici ha parlato anche della sua vita privata. Attualmente è felicemente fidanzato con Sirio e la loro storia ha basi solide a tal punto cheha confessato che stanno pensando dirsi.oggi è cresciuto e maturo e convolare a nozze con la persona che ama è un desiderio che vuole soddisfare al più presto, anche se ci sono ...

weenjoy113 : Marco Carta si sposa con Sirio Campedelli. L’annuncio in lacrime a Verissimo: “Lui c’è sempre stato”… - minagelso : RT @cartona_vanna: @MusicTvOfficial @MARCOCARTA85 @verissimotv @Gerry_Scotti @Negramaro @barwuahenock1 Ci sarò senza ombra di dubbio, per v… - zazoomblog : “Ci sposiamo!”. Marco Carta e il suo fidanzato hanno deciso l’annuncio in diretta tv: ecco quando la coppia dirà ‘s… - MariaBallone : RT @GammaStereoRoma: Marco Carta - Non so più amare - zazoomblog : Marco Carta pronto a sposare il suo Sirio: l’annuncio a Verissimo - #Marco #Carta #pronto #sposare #Sirio: -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Carta Marco Carta: «Sono innamorato, sposerò Sirio, il mio compagno» Vanity Fair.it Carta annuncia le nozze con Sirio: "Voglio festeggiare con le nostre famiglie"

Marco Carta ha annunciato che sposerà il fidanzato Sirio Campedelli. Il cantante lo ha annunciato in diretta tv affermando che il matrimonio avverrà a pandemia finita. Marco Carta sposa Sirio: l’annun ...

Marco Carta si sposa: l’annuncio in lacrime nello studio di Verissimo

Marco Carta si sposa. L'annuncio arriva dall'ultima intervista rilasciata a Verissimo, in onda domani pomeriggio su Canale ...

Marco Carta ha annunciato che sposerà il fidanzato Sirio Campedelli. Il cantante lo ha annunciato in diretta tv affermando che il matrimonio avverrà a pandemia finita. Marco Carta sposa Sirio: l’annun ...Marco Carta si sposa. L'annuncio arriva dall'ultima intervista rilasciata a Verissimo, in onda domani pomeriggio su Canale ...