La bufala della morte di Pippo Baudo il 4 dicembre 2020

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 4 dicembre 2020) No,non è morto. Il grande voltotelevisione italiana è vivo e vegeto e, come fa notare il giornalista Giancarlo Loquenzi alle 18.35 ilnazionale sarà ospite su Rai Radio 1 nel programma radiofonico Zapping Radio 1. Un modo carino per smentire unache ha preso piede sul web facendo immediatamente schizzare “” in alto nei trend per qualcosa che non è successo e che – speriamo – gli porti pure fortuna.è vivo e lotta insieme a noi, sarà a @ZappingRadio1 @Radio1Rai alle 18,35. — giancarlo loquenzi (@gloquenzi) December 4,LEGGI ANCHE >>> Lamorto RAGA???...