Indennità Covid 800/1.000 euro Ristori Quater: a chi spetta e come richiederla (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Decreto Ristori Quater (Decreto legge n. 157 del 30 novembre 2020) riconosce un'Indennità una tantum di 1.000 euro in favore di particolari categorie lavorative colpite dagli effetti dell'emergenza Covid-19 previa domanda da presentare all'INPS entro il 15 dicembre 2020. Lo stesso decreto riconosce un nuovo sussidio (sempre pari a 1.000 euro) per chi ha già beneficiato dell'analoga misura prevista dal Decreto "Ristori" (D.l. n. 137 del 28 ottobre 2020). In questo caso, l'erogazione avverrà d'ufficio senza dover inoltrare apposita richiesta all'INPS. Analizziamo nel dettaglio i destinatari del contributo e come fare per ottenerlo.

