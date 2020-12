Gli Orban vanno e vengono, ma non possono prevalere sull’ancoraggio democratico dell’Unione (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’altolà sul Bilancio europeo 21-27 di Polonia e Ungheria era stato avanzato già lo scorso luglio e la soluzione trovata allora, grazie all’”ambiguità costruttiva” con cui l’UE affronta i nodi spinosi spostandoli lateralmente, non ha retto. Nessuna sorpresa quindi, così come non sorprende che una volta lanciato il sasso, entrambi i paesi con una girandola di aperture e minacce si siano tenuta aperta la via d’uscita, giocando sulla contraddizione fra convenienza economica e principi fondanti dell’Europa. Sembra autolesionismo. Polonia e Ungheria ricevono dal bilancio europeo molto più di quanto vi contribuiscano e lo stesso, se non più, vale per il Recovery Fund, indispensabile ad essi come agli altri per uscire dalle secche della pandemia. Gli ostacoli a una gestione più comunitaria del bilancio, e alla possibilità per la Commissione di indebitarsi direttamente sui mercati finanziari, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’altolà sul Bilancio europeo 21-27 di Polonia e Ungheria era stato avanzato già lo scorso luglio e la soluzione trovata allora, grazie all’”ambiguità costruttiva” con cui l’UE affronta i nodi spinosi spostandoli lateralmente, non ha retto. Nessuna sorpresa quindi, così come non sorprende che una volta lanciato il sasso, entrambi i paesi con una girandola di aperture e minacce si siano tenuta aperta la via d’uscita, giocando sulla contraddizione fra convenienza economica e principi fondanti dell’Europa. Sembra autolesionismo. Polonia e Ungheria ricevono dal bilancio europeo molto più di quanto vi contribuiscano e lo stesso, se non più, vale per il Recovery Fund, indispensabile ad essi come agli altri per uscire dalle secche della pandemia. Gli ostacoli a una gestione più comunitaria del bilancio, e alla possibilità per la Commissione di indebitarsi direttamente sui mercati finanziari, ...

