Gli incubi di Natale per il settore bancario (Di venerdì 4 dicembre 2020) Con il passaggio della pandemia di coronavirus, il grado di salute dell’economia italiana è ulteriormente peggiorato rispetto agli ultimi anni, entrando di fatto in una nuova spirale di decrescita che sembra non potersi arrestare ancora per molti mesi a venire. In parte a causa delle chiusure dovute alla necessità di limitare il numero dei contagi InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 4 dicembre 2020) Con il passaggio della pandemia di coronavirus, il grado di salute dell’economia italiana è ulteriormente peggiorato rispetto agli ultimi anni, entrando di fatto in una nuova spirale di decrescita che sembra non potersi arrestare ancora per molti mesi a venire. In parte a causa delle chiusure dovute alla necessità di limitare il numero dei contagi InsideOver.

madotsuki888 : @_K1LLMYM1ND ho ancora gli incubi la notte per sta cosa, me lo tiravano talmente dentro da farmi soffocare - mikachwoo : @yyanggxs ho già gli incubi - leboudoird : RT @5e5curioso1965: @Vignaparole @leboudoird Per sopravvivere è necessario dimenticare l'orrore, ma per andare avanti bisogna rivivere gli… - 5e5curioso1965 : @Vignaparole @leboudoird Per sopravvivere è necessario dimenticare l'orrore, ma per andare avanti bisogna rivivere… - CordaniTeresa : RT @Semreh10: Sono sempre gli incubi peggiori che fanno nascere dei sogni stupendi...è come quel cielo dietro quelle nuvole. -